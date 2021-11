Zielinski: “Napoli, rosa fortissima. Forse ad un livello più alto delle altre”

Il polacco nel dopo-partita afferma di credere alle doti della sua squadra

La sconfitta con l'Inter ha lasciato l'amaro in bocca, ma non ha scalfito le convinzioni del Napoli. Lo assicura Piotr Zielinski, autore del momentaneo 0-1, ai microfoni di Sport Mediaset: "Io credo che abbiamo una rosa fortissima. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato di essere al livello di tutte le altre e anche di più, perché no".