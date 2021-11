Zielinski a Sky: “Il mio gol non è servito, mi interessa il bene della squadra”

Il centrocampista polacco parla anche a SkySport

"Siamo andati in vantaggio e poi non l'abbiamo gestita bene, abbiamo concesso tanto campo agli avversari che sono bravi e hanno grandi giocatori di qualità. Abbiamo pagato questo, arrivavano in area troppo facilmente".

"Il gol è bello, ma più del gol mi interessa il bene della squadra. Oggi il mio gol non è servito a niente e non me ne ricorderò perché abbiamo perso e non ci ha portato la vittoria".