Torna la Serie A, torna l'Inter che domani si ritrova ad affrontare un lunch match particolare, contro un avversario che l'ha già messa in difficoltà nel girone d'andata, ovvero l'Empoli. A presentare il match di domani è anche l'allenatore dei toscani Paolo Zanetti in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: "La reazione bisogna farla vedere in campo domani. Ci alleniamo sempre bene, non avevo avuto avvisaglie particolari. Bisogna dire che con la Cremonese abbiamo fatto la partita, siamo mancati nei primi quattro minuti. Poi chiaramente chi è nella nostra condizione può abbassare la cura del particolare. Non mi interessa ciò che fanno gli altri, coi punti che abbiamo non ci salviamo".

Questa partita è diventata ancora più interessante a causa degli ultimi risultati, anche dell'Inter. Avete stimoli in più?

"La partita è di stimolo per tutti. Già di per sé abbiamo motivazione ad affrontare una squadra che è semifinalista di Champions. Loro hanno le loro motivazioni, noi le nostre. Mi interessa che la squadra sia all'altezza, il nostro problema secondo me è nato post Napoli dove abbiamo perso sicurezze e abbiamo cominciato a rincorrere dei fantasmi. Queste partite, se non vengono affrontate con la giusta mentalità, sono molto pericolose. Dobbiamo crederci, abbiamo fatto punti a San Siro. Il risultato è figlio di tante cose, però è importante crederci sempre di potercela fare".

Voi però vi adattate molto bene alle varie partite. Che partita si aspetta domani?

"Questa è una cosa normale, se vedete il Verona ha cambiato completamente modo di giocare. Cambiano gli avversari e strategicamente bisogna essere camaleontici. Altrimenti ti prendono le misure. Le partite hanno una loro storia, gli episodi spostano molto. A Cremona volevamo fare una certa partita, ma quando prendi gol dopo appena quattro minuti cambia completamente. Dobbiamo saper stare dentro vari tipi di partita, domani dobbiamo essere bravi nelle varie fasi perché l'Inter è la squadra che crossa e tira di più".

Siete pronti anche a fare una partita di minor possesso?

"Non è la strada che ci piace o quello che ricerchiamo. Noi puntiamo sempre a impostare il gioco, ma dobbiamo saper stare dentro a certe partite quando ce lo impongono gli altri. Se ad esempio vediamo il dato nostro contro la Cremonese abbiamo avuto circa il 70% ma abbiamo tirato in porta. Quello che conta è la concretezza e dipende dalle caratteristiche dei giocatori che hai. Noi per principio cerchiamo di tenere il pallino, quando affrontiamo squadre del nostro livello siamo sempre noi a tenerlo".

Domani sarà difficile tenere il pallino contro una squadra forte come l'Inter

"La partita di domani è l'esempio pratico, è inutile spiegare la forza che ha l'Inter. Possiede giocatori che qui giocherebbero titolari e da loro non fanno un minuto. Dobbiamo creare difficoltà all'Inter, questa settimana abbiamo fatto il pieno di umiltà e di cura dei dettagli".

Il fatto che le italiane stia facendo bene in Europa dà maggior valore al campionato?

"Il campionato è difficile, spesso si valuta il suo valore in base ai campioni che ci sono. Probabilmente i migliori giocatori sono in Premier, ma il calcio non è solo tecnica. Ci sono tante componenti e gli allenatori italiani in questo sono maestri. Ecco perché stiamo facendo bene in Europa. Il percorso di tutte le squadre è stato meritato e questo dà lustro a un campionato che si tende a bistrattare ma che è molto difficile, in cui le piccole possono mettere in difficoltà le grandi. Ai tempi in cui giocavo non ti presentavi nemmeno contro l'Inter, adesso tutti possono vincere con tutti coi valori che hanno".