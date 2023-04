"Partita fondamentale, sia per noi che per loro ma siamo qui per fare la nostra partita e dare il massimo" ha detto Mattia Zaccagni a DAZN prima del fischio d'inizio di Inter-Lazio.

Quanto sarebbe importante segnare oggi per te?

"È più importante vincere, però se arriva anche il gol, bene".

Come avete vissuto questa settimana di preparativi del Napoli?

"Sinceramente non ci interessa quello che fanno gli altri. Siamo qui per portare a casa la vittoria".