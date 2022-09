Adam Vlkanova, attaccante del Viktoria Plzen, fa mea culpa per le opportunità sciupate durante la partita contro l'Inter: "Ho avuto due possibilità ma non ho nemmeno centrato la porta. Mi pento di entrambe le situazioni". Viktoria che rimane al palo dopo due partite di Champions League: "Sinceramente stiamo giocando contro avversari eccellenti. Ogni volta vogliamo lottare per raccogliere punti, ma siamo di fronte a tre colossi del calcio europeo. Siamo felici di essere paragonati a loro. Finora, purtroppo, siamo senza punti, ma nessuno dice che non possiamo prenderli da qualche altra parte".

In che modo l'Inter è stata diversa dal Barcellona una settimana fa, dove avete perso 5-1?

"Il Barcellona ha giocato di più attraverso le fasce e le ali, che poi hanno messo palloni in area per Robert Lewandowski. Con l'Inter è stato diverso: i difensori uscivano di più e giocavano di più in mezzo al campo. Entrambe queste squadre hanno dimostrato una qualità eccezionale e quanto sono brave".