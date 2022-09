"Sicuramente il calendario è molto impegnativo, ma io cerco di rigenerarmi bene dopo ogni partita, tutte le partite per noi sono molto importanti". Lo dice Lukas Kalvach, mediano del Viktoria Plzen intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League contro l'Inter. Ecco quanto raccolto dai colleghi di TMW.

Questa partita contro l'Inter sarà uguale o più difficile rispetto a quella di Barcellona?

"Sarà molto difficile, ma noi giochiamo in casa, perciò spero che riusciremo a dare qualcosa in più".

L'Inter non vive un momento semplice. Cosa vi aspettate?

"Come detto, ci aspettiamo una partita difficile. Noi veniamo da una gara come quella di Barcellona, perciò dovrebbe essere più semplice, già sappiamo cosa aspettarci".

Visto il gruppo, è domani la partita in cui vi aspettate di poter raccogliere qualche gruppo?

"Possiamo dire che l'Inter è più giocabile, ma dobbiamo prepararci sempre, essere pronti al 100 per cento, non lasciare spazio a loro per giocare bene".