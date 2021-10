Vicario: “Quanto fatto contro una squadra forte come l’Inter ci dà fiducia”

Le parole di Guglielmo Vicario dopo la sconfitta contro l'Inter

“Senza dubbio c’è da portarsi dietro per le prossime gare tutte le situazioni che siamo andati a cercare e che hanno creato difficoltà all’Inter soprattutto nel primo tempo. Il rigore di Bajrami per esempio, che era nettissimo, o il salvataggio di D’Ambrosio alla disperata su Luperto sono occasioni importanti che non capitano per caso. Devono darci consapevolezza e forza per le prossime partite che verranno. Noi cerchiamo di fare punti ad ogni partita, abbiamo un’identità precisa che cerchiamo continuamente di migliorare. Questo ci deve dare forza. Chiaro che il risultato non è ciò che cercavamo all’inizio perché si parte sempre 0-0 e si cerca sempre di vincere, che sia l’Inter o un’altra squadra. Poi è vero che abbiamo giocato contro una grande squadra che lo scorso anno ha vinto lo scudetto, ne prendiamo atto e ci portiamo dietro buone sensazioni per la partita di domenica contro il Sassuolo”.