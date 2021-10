Vicario a DAZN: “Abbiamo fatto bene contro una squadra forte come l’Inter”

Le parole dell'estremo difensore dell'Empoli dopo la sfida del Castellani

Nel post partita di Empoli-Inter, il portiere Vicario si è concesso ai microfoni di DAZN per commentare la sfida del Castellani, vinta per 0-2 dalla squadra di Inzaghi.

"E' stato un bell'episodio da campo, in quei momenti si riconoscono due gesti tecnici importanti. La gara non ha preso la piega giusta, ma abbiamo la consapevolezza di aver fatto bene contro una squadra forte come l'Inter, anche in inferiorità numerica".