E' un problema di singoli, di mercato? "No, la strada è giusta, lavorando così miglioreremo anche dove siamo carenti, ne sono convinto. Ibrahim Kakari è entrato bene, c'è fiducia, autostima, ci sono le basi per fare queste partite che ci mancano inmaniera giusta. Oggi si sono viste, la qualità la dobbiamo ricercare solo lavorando".

Cosa manca al Verona per uscire da questa situazione? "Oggi secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, usciamo a testa alta da uno stadio importante, contro una squadra di grande livello. La squadra mi è piaciuta, nonostante abbiamo preso gol subito, poteva crearci problemi invece siamo stati in campo bene, fatto la gara che avevamo preparato, aggressivi impedendogli di giocare. Ci è mancata l'ultima parte, l'ultimo passaggio, la finalizzazione, lì dobbiamo migliorare in qualità, precisione, perché per il resto la prestazione è stata buona: sono soddisfatto dei ragazzi".

Marco Zaffaroni, al termine del match perso contro l'Inter, si accomoda in conferenza stampa per analizzare l'andamento della partita insieme ai giornalisti presenti. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di FcInterNews.it.

Non sono arrivati punti ma potete trovare note positive: come si può rimontare?

"Non guardo la classifica, porta via tante energie, stare concentrati sulla gara e il lavoro settimanale è l'unica cosa da fare. Se lavori bene puoi far risultato e anche se non guardi la classifica sai che può migliorare. Meglio non disperdere energie mentali che ci servono per fare bene questa parte di campionato con la voglia di raggiungere il nostro obiettivo".

Contro il Lecce gara da non sbagliare.

"Sì delicata come saranno altre, mancano una ventina di partite non si può parlare mai di ultima spiaggia, ci sono tante gare, ci sono alcune partite che hanno un'importanza diversa per le posizioni di classifica che si sono delineate, sarà così fino alla fine".

Che emozioni le suscita San Siro?

"Emozione c'è stata, ma non posso dire di aver goduto il momento, sei preso dalla partita, pensi solo a quello, dimentichi tutto e pensi solo alla partita. Però l'impatto con questo stadio c'è e si percepisce. Però le tensioni fanno passare tutto".

E' l'Inter che si aspettava?

"Tatticamente sì, l'Inter è una squadra che bisogna cercare di non far giocare perché se gli dai spazio ti mettono in difficoltà, abbiamo fatto una bella partita, abbiamo impedito loro di giocare come fanno di solito, abbiamo fatto bene e dobbiamo migliorare nell'altra fase ma siamo convinti di potercela fare".