Dopo il ko di Milano con l'Inter, Marco Zaffaroni , tecnico del Verona , ha parlato del match del Meazza. "Ottima partita, a parte il gol preso subito. Ma abbiamo fatto quello che avevamo previsto, contendendo una squadra molto importante come l'Inter, ci è mancato l'ultimo passaggio e lì dobbiamo crescere in qualità. Siamo soddisfatti, anche se dobbiamo ancora migliorare".

"Dopo una lunga serie di sconfitta era venuta a mancare la fiducia, l'autostima, che sono la base. Poi gli ultimi risultati con Torino e Cremonese qualcosa ci avevano restituito e infatti oggi si è visto - ha spiegato l'allenatore gialloblu -. L'emozione di giocare a San Siro per un milanese come me? All'inizio sì, ma poi sei preso dalla partita e tutto passa in secondo piano. Peraltro io qui venivo dall'età di 5 anni, tifando Inter, anche se poi ho cominciato a giocare la passione è passata. Con il Lecce sarà una partita molto delicata, ma come tutte".