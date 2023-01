Il tecnico dell'Hellas Verona, Marco Zaffaroni, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il ko di San Siro contro l'Inter: "Abbiamo preparato la partita che abbiamo fatto. Il gol incassato subito non ha spostato il nostro comportamento. Ci è mancata la finalizzazione: alcuni cross e l'ultimo passaggio. Dal punto di vista qualitativo dobbiamo migliorare. Ma il posizionamento è stato buono contro una squadra di grandissimo livello. Ci sono mancati gli ultimi metri, in cui potevamo fare meglio. Lasagna? Per noi è importante, lavorando bene con Djuric. Nella fase di non possesso abbiamo mantenuto i nostri principi. In alcune situazioni siamo meno aggressivi perché arriviamo in ritardo, ma i principi rimangono gli stessi".