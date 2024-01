Sean Sogliano, direttore sportvo dell'Hellas Verona, si presenta anche in sala conferenze per esprimere tutto il suo disappunto per la gestione del finale del match con l'Inter da parte dell'arbitro Michael Fabbri. Queste le sue parole riportate dall'inviato di FcInterNews.it: "Mi sarebbe piaciuto parlare di calcio che è la nostra vita. Ma sono deluso per la gestione del vantaggio dell'Inter. Auguro ai nerazzurri di vincere ilcampionato, forse lo vinceranno. Ma oggi c'è stata una grossa mancanza di rispetto per una squadra in difficoltà. Gli errori li fanno tutti, ma non è concepibile che il VAR non intervenga su una gomitata a palla lontana. Non voglio fare piagnistei, ma questa è mancanza di rispetto. Un gol non annullato così non è un errore, ma è una mancanza di rispetto per una città, per i tifosi e per quelli come me che si fanno un mazzo così dalla mattina alla sera. Di cosa stiamo parlando? Non ho mai parlato di VAR in vita mia, mi fido del calcio ma oggi è stata una cosa vergognosa":

Dove intendete lavorare sul mercato di gennaio?

"Non è il momento, questa domanda interpreta quello che dicevo prima. Non sono venuto qui a parlare del mercato del Verona, ma a voi quello che dico forse non interessa. Va bene così".

Avete chiesto spiegazioni a Fabbri?

"No, quello che chiediamo all'arbitro non serva. Quello che viene detto in campo non serve, è stata data importanza alla VAR. Ma se non chiamano l'arbitro per segnalargli la gomitata e fargli annullare il gol... Capisco che è più bello parlare dell'Inter che vince lo Scudetto e non del Verona che ha subito un torto. Ma allora andiamo avanti così perché va bene che l'Inter è forte ed è giusto che il Verona perda. Se vi va bene così vi rispetto ma se parliamo di Superlega allora non scandalizziamoci. Sono deluso da due professionisti che non hanno avuto la lucidità di annullare il gol. Poi magari qualcuno più su del VAR ha deciso che doveva andare così".

Era meglio arbitrasse Piccinini?

"L'arbitro può sbagliare, sono arrabbiato con chi non ha aiutato l'arbitro. Spiegatemi voi a cosa serve il VAR. Sono arrabbiato con questo sistema. Se dobbiamo retrocedere lo faremo ma con orgoglio".

Espulso anche Lazovic, oltre al danno la beffa.

"Io sono andato via dalla panchina, ognuno ha la propria reazione. Non è accettare un errore, perché questo non è un errore. Malafede? Non lo so, ma non può succedere. Ma l'Inter ha vinto e va bene così? Non è questo il calcio che vogliamo".

Vi farete sentire come società?

"Non so, non sono abituato a suonare nel palazzo. Sono qui perché amareggiato, ma so benissimo che un punto oggi può essere fondamentale o non servire a nulla ma oggi c'è stata una mancanza di rispetto incredibile, grave. Ho fatto tante battaglie nel calcio, ma le mancanze di rispetto non mi sono mai piaciute".

Come ha commentato il presidente?

"Penso che chiunque nel club esprimerebbe questi concetti. C'è molta delusione".