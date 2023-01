"Il mercato, con le partite di mezzo, per noi diventa devastante. Mancano ancora diversi giorni, eppure come sempre si arriva all'ultimo. Ma la squadra è fatta di professionisti e devono sapersi concentrare solo sul campo". Così Sean Luca Sogliano a SkySport a pochi minuti dal match con l'Inter. "La situazione di Ilic? Ci sono due situazione da tenere presenti: le necessità del club dal punto di vista finanziario, ma poi i giocatori che restano devono farlo felici al 100%. Poi chi andrà via verrà sostituito", assicura il diesse gialloblu.