È Sean Sogliano, ds del Verona, il primo protagonista a presentarsi ai microfoni di DAZN dopo il triplice fischio del lunch match di San Siro: "In questo momento sono molto rammaricato e deluso. Non fa parte del mio carattere, non voglio fare moralismi, però oggi c'è stata una grande mancanza di rispetto per una società che sta cercando di onorare il campionato. L'episodio sul 2-1 dell'Inter è impossibile che in sala VAR non possano aver visto, il gol era da annullare in maniera chiara. Non possono non aver avvisato l'arbitro che forse poteva vederlo. Volevamo che il calcio migliorasse con il VAR: è impossibile che questo gol non sia stato annullato. È una mancanza di rispetto. La partita forse doveva finire così, c'è chi determina più del VAR. Accettiamo le decisioni e gli errori, ma in una sala VAR non si può fare questo errore. O c'è una mancanza di rispetto oppure... sono in difficoltà a commentare. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma il Verona torna a casa con un grande torto".

Avete provato a chiedere spiegazioni?

"Le spiegazioni servono a poco. Il VAR deve intervenire quando c'è qualcosa di netto, non è che nel sottopassaggio si può far cambiare il risultato. Quello che è successo oggi è molto, molto grave".

Può fare il punto della situazione in casa Verona?

"La situazione è chiara. La squadra è in un momento di difficioltà, abbiamo cercato di portare punti contro i più forti del campionato. È inutile parlare di mercato se poi abbiamo la possibilità di andare via da San Siro con un punto e con questo intervento mancato clamoroso non è successo. Accettare questo è troppo, il resto passa in secondo piano. Questo non è un errore, è una mancanza di rispetto nei confronti di una società che ha problemi, ma a maggior ragione non voglio aiuto. Voglio rispetto. Potevamo prendere 4 gol, ma così è troppo. Vogliamo migliorare il calcio e poi facciamo questo? Io sono un umile direttore sportivo, però oggi la nostra dignità è stata calpestata".