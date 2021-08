Verona, Setti a Sky: “Scelta Di Francesco facile, blitz importante per Simeone”

Le parole del presidente del Verona, Setti, ai microfoni di Sky poco prima della partita contro l'Inter di Inzaghi

"Per arrivare a Simeone è stato un gioco di squadra. Cercavamo un attaccante ed era difficile per delle intercettazioni sbagliate. È stato un blitz molto importante, Di Francesco è contento visto che lo conosceva già da Cagliari". Così il presidente Setti a Sky prima del match con l'Inter.

"Tantissimo. La nostra società deve valorizzare i giovani. Ma non mettiamogli troppa pressione".

"Lui è un giocatore nostro e io sono sempre dell'idea che finché sono nostri dobbiamo continuare a pensare che lo siano tutta la vita. Spero che rimanga, ma non sarò mai io a fermare qualcosa di grande".

"Nel primo match i ragazzi mi sono piaciuti molto, mettendo in campo le caratteristiche già acquisite ed altre nuove. È un percorso che stiamo facendo, non c'è tanto tempo. Scelta comunque facile assieme al direttore D'Amico, poi come sempre sarà il campo a parlare".