Verona Femminile, Pachera: “Le ragazze non hanno mai mollato”

Il tecnico gialloblu: "Con la Lazio sarà una partita salvezza, cercheremo di farla al meglio"

Dopo la pesante sconfitta rimediata contro l'Inter, il tecnico del Verona Femminile Matteo Pachera, intervistato per i canali ufficiali gialloblu, prova a guardare avanti pensando alla sfida contro la Lazio alla ripresa dopo la pausa: "Sarà una partita salvezza, cercheremo di farla al meglio. Oggi ho visto le ragazze attente e concentrate, hanno dato tutto e non hanno mai mollato fino all’ultimo minuto. Credo che questo sai un buon punto di partenza per costruire qualcosa di importante in futuro".