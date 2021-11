Verona femminile, Pachera: “Inter forte, ma vogliamo metterla in difficoltà”

L'allenatore delle scaligere: "Vogliamo mettere in campo lo spirito Hellas per riuscire a raggiungere la salvezza"

Matteo Pachera, allenatore dell'Hellas Verona femminile, presenta per i canali del club scaligero il match di domani pomeriggio contro l'Inter: "Domani giocheremo contro una squadra con qualità significative, completa ed organizzata in tutti i reparti e che esprime sempre un ottimo calcio, ma a questo punto del nostro campionato noi dobbiamo pensare solo a noi stesse ed a cercare di ottenere punti contro qualsiasi avversario. In settimana le ragazze hanno lavorato bene, abbiamo parlato tra di noi, ci siamo confrontati. Per raggiungere il nostro obiettivo servirà che tutti diano qualcosa in più, iniziando già da domani. Contro l'Inter sarà un'opportunità, un'occasione per mettere in campo lo spirito Hellas e dimostrare tutte le nostre qualità, solo in questo modo potremo riuscire a raggiungere la salvezza. Andiamo a Milano con la voglia di provare a mettere in difficoltà una squadra forte come l'Inter e di reagire".