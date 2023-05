Milan Djuric, intervistato dal canale ufficiale dell'Hellas Verona, ha commentato l'1-1 di Cremona: "Sicuramente è stata una partita molto combattuta. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, dobbiamo dare continuità a questo ciclo di risultati utili consecutivi e pensiamo già alla prossima - ha detto l'ex Cesena in vista dell'Inter -. Sicuramente è una rincorsa lunghissima, ora siamo a pari punti con lo Spezia e penso che, in un certo senso, il nostro campionato comincia oggi. Da qui alla fine, dobbiamo fare un ulteriore step per raggiungere la salvezza", riporta hellas1903.it.