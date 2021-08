Verona, Di Francesco a Sky: “Paghiamo le ingenuità, Correa decisivo”

Le parole del tecnico dei gialloblu a SKy a fine partita: l'Inter ha vinto in rimonta per 3-1 al Bentegodi

"Correa è arrivato ieri ed è riuscito a essere decisivo con due gol, noi ingenui. Peccato perché ci erano riuscite tante cose contro una squadra forte, dispiace per quel gol subito subito nel secondo tempo. Nel primo tempo meglio. Peccato". Così Eusebio Di Francesco a SkySport dopo il ko interno con l'Inter. "Ma anche sul secondo gol, il cross di Darmian non era irresistibile. Avevamo fatto dei cambi volutamente, all'85' non doveva accadere, sebbene avevamo fatto un pressing ultraoffensivo che ci ha tolto energie. Penalizzati anche dal cambio di Ceccherini che ci ha condizionato gli slot successivi - si rammarica Di Francesco -. Poi certe squadre ti puniscono. Uno come Correa arriva e fa la differenza, poi possiamo fare tutte le analisi che vogliamo".