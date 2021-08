Verona, Barak al 45′: “Dobbiamo migliorare, siamo troppo passivi”

Il centrocampista cieco parla al termine della prima frazione con i gialloblu in vantaggio per 1-0

Antonin Barak parla al termine del primo tempo di Verona. "Il gol forse ci ha sbloccati, ma siamo troppo passivi e no nfacciamo bene il pressing. Bisogna migliorare nel secondo tempo, dobbiamo trovare più fiducia e non riusciamo a giocare bene. L'Inter è forte, non è semplice pressarli", dice il centrocampista gialloblu a Sky.