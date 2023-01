Marco Zaffaroni, tecnico dell'Hellas Verona, è ovviamente soddisfatto per il 2-0 con il quale i suoi hanno regolato la Cremonese, tre punti vitali in ottica salvezza che vanno ad aggiungersi a quello conquistato in casa del Torino prima della sfida di San Siro contro l'Inter di sabato sera: "Prima della gara si parlava di ultima spiaggia, una cosa per me eccessiva - le sue parole a DAZN -. La gara era importante e i ragazzi lo sapevamo, l'abbiamo affrontata nella maniera giusta: la vittoria è un premio per loro e per i tifosi".