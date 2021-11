Venezia, Zanetti a Sky: “È mancata pericolosità. L’Inter? Impressionante”

Le considerazioni dell'allenatore dei lagunari a Sky sul match perso contro i nerazzurri

"Ci è mancata pericolosità in zona gol, i numeri dicono questo. Salvo lo spirito, visto che siamo stati mai domi contro una grande squadra. Ma abbiamo fatto davvero fatica a creare occasioni pericolose". Queste le dichiarazioni a Sky di Paolo Zanetti , tecnico del Venezia , dopo il ko interno con l'Inter.

L'Inter è la favorita per lo scudetto?

Tanti stranieri in rosa: il suo ruolo è anche di educatore?

"Sì, esperienza bellissima anche per me. Educatore spero di no visto che ho a che fare con degli uomini (ride, ndr). Io faccio l'allenatore e devo creare un gruppo e insegnare una filosofia di calcio. Dico che siamo a buon punto, ma di certo c'è margine di crescita".