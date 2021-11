Venezia, Zanetti a DAZN: “L’Inter può giocarsi lo scudetto e anche l’Europa”

L'allenatore del Venezia ammette: "Inter straordinaria, il lavoro di Conte unito a quello di Inzaghi è un valore aggiunto"

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, analizza così la partita della sua squadra a DAZN a fine gara: "Normale che bisogna essere onesti e dire le cose come stanno, l'Inter è una squadra straordinaria, ha vinto lo scudetto, in Europa sta facendo bene e e ha dimostrato la sua forza. Ha trovato un Venezia mai domo e mi porto a casa qualcosa di positivo nonostante la sconfitta. Ci è mancata un po' di qualità negli ultimi metri, ci siamo arrivati, ma per merito dell'Inter e per demerito nostro non siamo stati pericolosi. Manca un po' di esperienza sicuramente, siamo all'inizio di un percorso e abbiamo bruciato le tappe perché abbiamo buoni punti, nessuno ci avrebbe dato quella posizione alla vigilia. Un lavoro quotidiano di integrazione di ragazzi giovani, che arrivano in un campionato difficile da realtà difficile ed è per noi un'esperienza. I valori sono lontani però oggi la squadra ha giocato compatta ed è una caratteristica importante che può portarci alla salvezza. La strada deve passare anche da queste partite e dal coraggio di giocare a viso aperto, provandoci. Di fronte avevamo una squadra straordinaria.