Venezia, Nani: “Qui per il progetto. Lavoro per tornare al top della forma”

Le parole del campione portoghese arrivato a sorpresa in Laguna in questa sessione di mercato

Esordio e subito assist per Nani, che ha regalato a Okereke la palla dell'1-1 con l'Empoli. Il campione portoghese, tornato in Italia dopo la breve esperienza nella Lazio, si è presentato oggi a quattro giorni dalla partita del Meazza con l'Inter. "La voglia di fare bene è stata, per quanto mi riguarda, l’elemento più importante nel match contro l’Empoli. Ovviamente non avendo fatto molti allenamenti con la squadra non ero al massimo della mia condizione, e questo è un aspetto sul quale ho però già iniziato a lavorare per ritrovare la forma migliore ed aiutare la squadra al massimo delle mie possibilità - ha detto l'ex United -. Ho scelto il Venezia per il suo progetto ambizioso. Io sono un uomo di calcio, e come tale prediligo stare in una squadra dove è riscontrabile la volontà di voler fare grandi cose, e questa è una mentalità che la società possiede. Ciò che vorrei fare è aiutare i ragazzi giovani a crescere, cercare di far sbocciare definitivamente il loro talento, ed ovviamente, oltre a questo, anche aiutare personalmente la squadra nella fase offensiva. Quello che ho trovato qui è un gruppo fantastico, che mi ha accolto benissimo. Ci sono molti giovani, e conseguentemente si percepisce una grande energia e voglia di fare, tutti elementi che sono alla base della crescita di una squadra. Essendoci qui sia una grande disponibilità al lavoro, ed al contempo delle qualità importanti, il margine di miglioramento che vedo è altissimo. La strada per riuscirsi è quella restare uniti e lavorare sodo. Se c’è infatti una cosa che ho imparato nel corso della mia vita è che lavorando con dedizione, tutto diventa possibile. L’esperienza che ho vissuto negli States è stata spettacolare, e quelli che ho passato nell’MLS sono stati tre anni meravigliosi che mi hanno dato la spinta giusta per continuare a giocare a calcio ad alti livelli. Non ero mai stato a Venezia, è la prima volta. Sto conoscendo la città dopo giorno, ed appena avrò del tempo sicuramente la conoscerò ancora meglio".