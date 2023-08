Secondo rinnovo in 48 ore in casa Monza: dopo l'annuncio ufficiale del prolungamento di Andrea Colpani fino al 2028 arrivato nella giornata di ieri, oggi il club brianzolo ha comunicato quello di Patrick Ciurria fino al 2026.

"Dalla Serie B all’undicesimo posto in Serie A, il ‘Fante’ ha contribuito con i suoi gol alla storica cavalcata delle ultime due stagioni, collezionando in totale 76 presenze con 11 reti in biancorosso. Un bellissimo percorso insieme, che continua", si legge nella nota pubblicata sul sito della società biancorossa.