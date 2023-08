Il Monza, primo avversario stagionale dell'Inter, saluta temporaneamente Marco D’Alessandro, che si è trasferito al Pisa in prestito con diritto di riscatto fino al 30 giugno 2024. "Arrivato in Brianza nel gennaio 2021, l’esterno è stato tra i protagonisti della storica prima Promozione in Serie A dei biancorossi, con cui ha collezionato complessivamente 65 presenze e 5 reti. Un affettuoso in bocca al lupo a Marco per la nuova avventura!", si legge nella nota del club brianzolo.