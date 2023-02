Pareggio e fischi per l'Udinese oggi contro il Sassuolo. Al termine della partita, il tecnico bianconero Andrea Sottil prova a darsi una spiegazione del perché della contestazione dei tifosi che non vedono vincere la loro squadra ormai da diversi mesi: "Non aiuta non vincere per tanto tempo, quando vinci vedi il sole anche nella tempesta. Vinci 2-1 con l'Inter e anziché difendere il risultato al 90' si partì in contropiede e si andò a fare gol. Oggi poteva essere una mazzata tremenda, il Sassuolo è una squadra forte, ha battuto il Milan per esempio. Sono periodi che capitano anche alle più forti, anche al Milan che ha vinto lo Scudetto.