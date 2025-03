Autore del gol che ha illuso l'Udinese di poter portare a casa un pari da San Siro, Oumar Solet ha analizzato così il match perso 2-1 dai friulani contro l'Inter: "Il secondo tempo è andato meglio, nel primo abbiamo regalato troppi palloni - le parole del francese riportate dal sito del club bianconero -. Loro sono un grande club e se gli lasci le occasioni, segnano. Nel secondo tempo siamo entrati con la voglia di segnare, sapendo che con un gol li avremmo messi sotto pressione. Lo abbiamo fatto, ma non è arrivato il 2-2. Prendiamo però quanto di buono fatto nella ripresa. Personalmente, sono molto contento del gol, stavamo perdendo ed era importante segnare. Ho fatto del mio meglio per aiutare la squadra, purtroppo abbiamo ma sono felice per il gol".



Infine, una battuta sulle voci di mercato che circolano sul suo conto: "Non faccio attenzione a quello che dicono i media, provo a giocare bene e fare del mio meglio. A Udine sto bene e spero di continuare così".