Lazar Samardzic, talento dell'Udinese autore del gol del sorpasso nel 3-1 ottenuto in rimonta contro il Sassuolo al Mapei Stadium, ha svelato la sua gioia ai microfoni di Udinese Channel: "Sono molto contento, perché voglio sempre aiutare la squadra. Così è bellissimo. Adesso siamo tutti felici per aver vinto quattro partite, quindi festeggeremo un po'. Il mister mi ha detto all'intervallo che avrei giocato. Ha anche aggiunto di tirare perché ho un bel tiro e allora l'ho fatto!". Domenica prossima alle 12:30 arriva l'Inter alla Dacia Arena. "Se questa Udinese può sognare? Non voglio fare previsioni, penso partita dopo partita", ha chiosato il centrocampista tedesco ex Lipsia.