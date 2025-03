Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, arriva nella sala conferenze di San Siro per un ulteriore commento della partita contro l’Inter. Queste le parole del tecnico tedesco raccolte dall’inviato di FcInterNews.it:

FcIN - Nel primo tempo avete avuto molte difficoltà, più meriti dell'Inter o demeriti vostri?

"Il primo tempo è stato così così: non abbiamo cominciato bene, ma l'Inter è una squadra con giocatori e schemi fantastici e grande esperienza. Noi li abbiamo invitati a fare facili transizioni. L'Inter è fantastica, sanno come farlo e lo hanno fatto bene ma anche a causa del nostro comportamento. Da 2-0 è quasi impossibile rimontare, quindi nella ripresa ci siamo detti di provarci e non mollare, giocando con più energia e coraggio e gestendo palla con calma. Ha funzionato, abbiamo segnato, poi però l'Inter ha anche un portiere fantastico che oggi li ha tenuti in vita".

Quanto è orgoglioso del secondo tempo? Questa è l'Udinese che vuole sempre vedere?

"Sì, abbiamo giocato bene, a buoni livelli e con responsabilità. Siamo una squadra in crescita, giocare con la palla è una sfida. Questa è la direzione, se vuoi giocare bene a calcio non puoi dimenticare la difesa. Non ho bisogno di dire che sono orgoglioso, ma riconosco che ci sono state brutte nel primo tempo".