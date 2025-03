Kosta Runjaić spiega perché si è vista un'Udinese a due facce a San Siro, rispondendo alla domanda di DAZN dopo la sconfitta contro l'Inter: "Prima di tutto, se giochi con l'Inter fare giocare due tempi a grande livello. Sfortunatamente non ci siamo riusciti per la forza dell'avversario, ma non abbiamo mollato e abbiamo messo grande carattere. Sono soddisfatto del secondo tempo, ma alla fine abbiamo perso la partita".

Avete fatto male le transizioni difensive nel primo tempo.

"Nel primo tempo abbiamo commesso errori individuali, il primo gol non dobbiamo perderlo. Ma è il calcio, non siamo al livello dell'Inter".

Quale è l'obiettivo dell'Udinese?

"Vogliamo raggiungere quota 50 punti. Siamo salvi, è vero, ma dobbiamo giocare con Genoa, Milan... Sono partite difficili. Dobbiamo rimanere concentrati, dobbiamo fare l'ultimo sforzo".