Makengo a Sky: “Siamo qui per fare punti, non subiremo l’Inter”

Le parole del giocatore bianconero nel pre partita di Inter-Udinese

Nel pre partita di Inter-Udinese , Makengo si è concesso ai microfoni di Sky per presentare la sfida di San Siro, valevole per la 11esima giornata di Serie A.

"La vittoria manca da tempo, ma la direzione è quella giusta - le sue parole -. Dobbiamo ancora migliorare, dobbiamo essere concentrati per tutti i 90 minuti. Siamo qui per fare punti, non vogliamo subire l'Inter, dobbiamo fare la nostra partita".