Udinese, Gotti a DAZN: “Credevo di portare a casa punti da San Siro”

Il tecnico dei friulani deluso: "Nella prima ora di gioco finché eravamo 0-0 potevamo gestire meglio molti palloni e dare meno continuità all'Inter. Dopo il gol la partita è cambiata"

Come può motivare questa squadra dopo tante partite senza vincere?

"Non abbiamo questo problema, la squadra non è depressa ma consapevole del percorso, di meriti e demeriti. Abbiamo affrontato Juve, Roma, Napoli, Atalanta e Inter. Oggi potevamo fare meglio, credevo di portare a casa punti da San Siro".

"L'Inter non è l'Atalanta come organizzazione, però soprattutto nel primo tempo potevamo giocare senza forzare sugli attaccanti, che ti invogliano a cercarli. Ma se sei troppo basso non riesci ad accorciare la squadra. Abbiamo dato troppa continuità all'Inter così. Poi dopo il vantaggio e le sostituzioni la situazione è cambiata, abbiamo concesso spazi che i nerazzurri sono molto bravi a sfruttare".