Dopo aver contribuito con un gol alla goleada con cui l'Udinese ha travolto la Fiorentina nel recupero della 20esima di Serie A, Gerard Deulofeu ha spostato il suo sguardo al prossimo impegno che attende i friulani, la sfida domenicale contro l'Inter cruciale in ottica scudetto: "Se è un derby per me? No, non sento questa cosa, prima di tutto perché ho rispetto per il mio club che è l'Udinese - ha spiegato lo spagnolo a DAZN -. Per me è una sfida come tutte le altre, anche se tifo Milan per lo scudetto. Rispetto l'Inter, daremo tutto per vincere perché è importantissima; io tenterò di segnare".