Torino, Warming: “Sorpreso dai minuti che Juric mi ha concesso con l’Inter”

Il classe 2000 danese dei granata: "Quando sono entrato ho solo pensato a come poter aiutare la squadra, ho cercato di sfruttare la mia velocità"

"I minuti con l'Inter? Sono rimasto sorpreso. Detto ciò, sono felice che il mister abbia creduto in me e mi abbia fatto giocare così tanto". Lo ha detto Magnus Warming, attaccante classe 2000 del Torino, nell'intervista rilasciata ai canali del club granata a margine della partita andata in scena ieri sera a San Siro.