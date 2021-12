Torino, Mandragora: “Con l’Inter bel test, vogliamo vedere a che punto siamo”

Il centrocampista granata in vista di mercoledì: "Non vediamo l'ora di affrontare questa partita"

Rolando Mandragora, centrocampista del Torino, parlando ai microfoni del canale web granata dopo la vittoria contro l'Hellas Verona si proietta alla gara di mercoledì a San Siro con l'Inter: "Vogliamo vedere a che punto siamo. Sarà un bel test, non vediamo l'ora di affrontare questa partita. Possiamo sempre fare meglio, abbiamo ottenuto dei punti e persi altri per strada. Cerchiamo di farne altri magari quando non meritiamo o meritiamo".