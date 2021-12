Torino, Aina amaro: “Ko con l’Inter? E’ la solita storia di questa stagione”

“E’ la solita storia: giochiamo bene, ma poi perdiamo di misura”. Ola Aina mastica amaro di fronte ai microfoni di Torino Channel dopo il ko con l’Inter, l’ennesimo subito dai granata contro una big con il risultato...

Ieri, la sfida si prospettava proibitiva alla vigilia, ma il nigeriano non è così convinto che i nerazzurri fossero l'avversario più duro in assoluto: "La Serie A è molto tosta, tutti competono bene e la classifica è corta quindi bisogna dare il massimo con tutti, l'Inter è una squadra forte ma in questa competizione ogni partita è difficile".