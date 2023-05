C'è grande attesa in casa Milan per l'andata dell'euroderby, in programma mercoledì al Meazza, come conferma Fikayo Tomori nel corso di un'intervista ai microfoni della tv ufficiale rossonera: "Sappiamo di poter competere contro le migliori squadre europee. Siamo emozionati da questo confronto, abbiamo le nostre carte da giocare. Siamo molto eccitati".