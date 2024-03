"Ferguson sta bene, sta sempre bene. Odgaard? Inizierà la partita, si sta allenando bene, merita di giocare. Per il resto stiamo tutti bene, si meritano questo momento". Così Thiago Motta a DAZN, parlando delle sue scelte di formazione per Bologna-Inter, che andrà in scena tra poco al Dall'Ara.

Gasperini ha detto il Bologna è un serpente, le piace questa definizione?

"A me piace vedere la mia squadra equilibrata in campo, con l'Atalanta abbiamo fatto un'ottima prestazione dopo un primo tempo complicato. Nella ripresa abbiamo migliorato, facendo 2 gol in 5'. Quando le avversarie non sono attente, noi possiamo arrivare al risultato. Le definizioni fanno bene finché sono positive, continuiamo così".