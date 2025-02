Dopo Simone Inzaghi (LEGGI QUI), anche il tecnico della Juventus, Thiago Motta si è presentato in conferenza stampa per presentare il derby d'Italia in programma per domani sera alle 20.45. Il primo derby d'Italia all'Allianz Stadium per l'allenatore italo-brasiliano che ritrova la sua ex Inter dopo il primo faccia a faccia da 'grande rivale' dello scorso novembre.

Come sta la squadra? Sugli infortunati?

"La squadra sta bene e vincere fa sempre bene. Ho visto i ragazzi molto bene. Domani non ci saranno Kalulu, Bremer, Milik, Cabal, invece recupereremo Cambiaso. Kelly sta bene".

Quanto può essere importante la vittoria?

"Noi cerchiamo la vittoria per tutto. Questo è il nostro lavoro e vogliamo arrivare alla vittoria. Dobbiamo però meritarla e mettere tutte le nostre forze per competere contro una grande avversaria. Domani è una partita importantissima, forse la più importante del nostro campionato. Dobbiamo essere squadra per tutta la partita".

Sulla cena di squadra?

"La cosa più importante è la prossima partita. Poi questa è una partita importantissima dove tutti sentiamo la pressione. Dobbiamo concentrarci al 200%. Abbiamo fatto la cena, perché passiamo tantissimo tempo insieme. Questo è un privilegio poter vivere nel calcio. Poi il ristorante è per stare in un posto diverso e parlare di altre cose. Abbiamo un bel gruppo che vuole migliorare sempre".

Ti senti sfavorito? Poi sulle questioni arbitrali?

"Rispetto le opinioni di Inzaghi. Io mi sento bene, perché vedo i ragazzi bene. Ho grande energia e sono concentrato sulla partita di domani. Ho visto la squadra molto bene, mi sento tranquillo e vediamo domani se riuscirò a stare tranquillo. Dobbiamo fare le cose bene per meritare la vittoria".

Ci sono troppe polemiche arbitrali?

"Gli errori ci sono stati e ci saranno sempre. Sono il primo io a sbagliare. Fa parte del gioco e va accettato. Domani ci saranno tre squadre e bisognerà aiutare gli arbitri. Come si aiutano? Senza simulazioni ed entrate violente. Siamo responsabili tutti di questo".

Su Vlahovic?

"Quale partita non è importante? Tutte sono importanti. Quella di domani è la più importante. Noi siamo concentrati solo su domani e scenderà in campo la formazione che io ritengo migliore per battere l'Inter".

Sulle tre vittorie consecutive?

"Spero ci sia continuità per tanto tempo. Dobbiamo migliorare su questo. Abbiamo ottenuto 3 vittorie in modo diverso. L'obiettivo è fare del nostro meglio per vincere la partita".

L’Inter è la squadra che costruisce di più da palla inattiva, invece voi fate un pochettino più fatica nel realizzare, avete preparato qualcosa di specifico? Vi siete soffermati di più su questo?

"Noi tutte le settimane ci prepariamo, tutte le settimane abbiamo informazioni sull’avversario e informazioni sui nostri giocatori. Èuna cosa che si può migliorare sempre. È un aspetto molto importante del gioco, vediamo anche squadre all’estero che riescono a creare un disequilibrio in partita facendo molto bene queste fasi. Poi ci sono anche le caratteristiche dei giocatori, però siamo attenti sempre, tutte le settimane in funzione di come siamo noi, di come stanno i nostri giocatori, delle caratteristiche nostre, dei giocatori che iniziano le partite e le caratteristiche anche dell’avversario. Hai detto anche una cosa interessante che l’Inter, domani, è una squadra che sui calci piazzati fa molto bene e dovremmo essere più bravi di loro, ma soprattutto nell’atteggiamento perché alla fine nella fase offensiva e difensiva, l’atteggiamento conta tantissimo, chi vuole attaccare di più la palla per fare goal e per difendere la porta".

