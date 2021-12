Thiago Motta a DAZN: “Lautaro andava espulso. Grazie ai tifosi dell’Inter”

Le parole dell'ex nerazzurro dopo il 2-0 di San Siro

"Contro una squadra importante come l'Inter fai fatica. Abbiamo cercato di mantenere aperta la partita, era un'impresa difficile ma non possibile. I ragazzi hanno dato tutto e abbiamo fatto quello che abbiamo preparato. Abbiamo fatto giocare l'Inter senza pressarli in avanti, perché poi è difficile difendere se lasci spazi contro di loro. Poi non siamo stati capaci di uscire, ma abbiamo provato a fare del nostro meglio. Potevamo fare di più nel secondo tempo. La reazione di Lautaro? Non capisco come l'arbitro l'ha gestita, ha fatto 15 metri per colpire il mio giocatore. Lo vorrei sottolineare anche se non é da me. E' un episodio grosso per me, dovevamo giocare 11 vs 10 e magari sarebbe finita diversamente"