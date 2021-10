Tare: “Inzaghi merita solo rispetto e ringraziamento. Spero possa vincere dalla prossima”

Il commento di Igli Tare nel prepartita

Igli Tare nel prepartita di Lazio-Inter parla così della gara e delle scelte di Sarri a Dazn: "Oggi scendono in campo 11 giocatori, il mister ha fatto una scelta ma non ci sono problemi di spogliatoio o altro. Lui vede come si allenano e in base a questo fa le scelte. E' un problema quando non ci sono i giocatori non quando ci sono. Stasera per Simone Inzaghi sarà una serata speciale, lui e il suo staff hanno fatto un grande lavoro per 5 anni, meritano ringraziamento e rispetto, speriamo possano vincere dalla prossima ma oggi dobbiamo vincere noi".