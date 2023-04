Dopo l'uscita anzitempo per un malore avuto in campo, il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny ha tranquillizzato tutti ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro lo Sporting Lisbona: "Un po' di ansia, ma abbiamo fatto tutti i controlli ed è tutto a posto. Ho avuto un po' di paura... è una cosa che non mi è mai successa, facevo fatica anche a respirare quindi ho avuto un po' di ansia e di paura. Ora sto molto meglio".