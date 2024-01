Wojciech Szczesny, estremo difensore della Juventus, ha parlato così a Dazn dopo il pari con l'Empoli e a una settimana dalla sfida con l'Inter: "Andiamo a Milano per conquistare questo nostro sogno, vincere ed essere in testa al campionato. Non sarà semplice perché l'Inter quest'anno è veramente forte, ma siamo lì e vogliamo lottare" Un messaggio per i tifosi? "Parliamo in campo".