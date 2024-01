La Lazio ha comunicato i convocati per la Supercoppa Italiana. La notizia è la presenza in lista di Castellanos, colpito pochi giorni fa da una lesione muscolare di basso/medio grado. Questi i nomi che viaggeranno per l'Arabia.

Portieri: Mandas, Provedel, Renzetti, Sepe

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli, Ruggeri

Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Sardo, Vecino

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Sana Fernandes, Zaccagni