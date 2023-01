Premiato al Centro Sportivo di Riyadh per le sue 100 presenze con la maglia del Milan, il trequartista Brahim Diaz ha parlato in vista della Supercoppa che vedrà i rossoneri confrontarsi con l'Inter per il primo trofeo della stagione. "Domani dobbiamo vincere: meritiamo questo premio perché abbiamo fatto un lavoro di un anno e non di quattro partite. Dai ragazzi", il messaggio rivolto all'intero ambiente dallo spagnolo.