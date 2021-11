Eurorivali – Stepanenko vuole l’UEL: “Dobbiamo vincere le altre due gare”

Il capitano dello Shakhtar sicuro: "Dobbiamo vincere le altre due gare per giocare ancora in Europa in Primavera"

Egle Patané

Dopo il ko di ieri contro il Real Madrid, il capitano dello Shakhtar, Taras Stepanenko si è presentato ai microfoni del club ufficiale per commentare quanto raccolto al Bernabeu proiettandosi anche alle prossime gare per conquistare l'Europa League. "Ovviamente non sono contento per il risultato. Ma in queste partite ci sono situazioni che vanno concretizzate prima. Certo, non dobbiamo dimenticare che il Real Madrid ha avuto delle occasioni non sfruttate. Ci abbiamo provato tutti, dando il meglio per ottenere il massimo possibile ma purtroppo non è bastato".

Ora c'è solo la lotta per l'Europa League?

"Sì. Dobbiamo vincere due partite per essere in una competizione europea in primavera. Questo è un bene: bisogna rischiare, non avere paura, giocare un calcio offensivo. In linea di principio, lo staff tecnico ce lo chiede, quindi sarà psicologicamente più facile".