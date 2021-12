Stasera Torino in campo col lutto al braccio in memoria dei morti di Via Genova

I granata onoreranno gli operai Filippo Falotico, Marco Pozzetti e Roberto Peretto, le vittime dell'incidente dei giorni scorsi

Questa sera, il Torino scenderà in campo a San Siro per affrontare l'Inter con il lutto al braccio. Il gesto è in memoria di Filippo Falotico, Marco Pozzetti e Roberto Peretto, i tre operai morti a causa del crollo di una gru su un palazzo in Via Genova a Torino nei giorni scorsi. Lo annuncia il club granata su Twitter.