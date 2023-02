Stuzzicato in conferenza stampa sul battibecco in campo durante Samp-Inter tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella, Dejan Stankovic ha preferito tenersi alla larga dalla questione: "Non ho visto cosa è successo con Lukaku - le parole del tecnico blucerchiato -. Barella è un campione, deve spingere e non mollare fino alla fine. Io non mi permetto di dare consigli, rispetto Barella come giocatore e ho speso tantissime parole per lui. E' un grande giocatore, un grande campione. E' uno che ti dà tranquillità, che spacca le difesa e legge bene gli spazi. Ha un bel tiro, non lo usa tanto ma ha un bel tiro".