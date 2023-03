A due giorni dalla gara contro l'Inter, Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, annuncia quelle che saranno le potenziali novità di formazione per la sfida coi nerazzurri: " Joao Moutinho non ci sarà. Potrei adattare Nikolaou se giocassimo a quattro. Valutiamo oggi e l’allenamento di domattina, spero di poter far sì che Ethan Ampadu ed Albin Ekdal siano della gara perché hanno avuto qualche problema post Verona. Voglio vedere chi ho a disposizione per provare a far scendere in campo il miglior undici che ci permetta di fare una grande prestazione, specie con squadre come l’Inter”.

Che partita può diventare in corso d’opera? Più difesa a tre che a quattro?

"Dico sempre che non sono tanto importanti i moduli ma i concetti e la filosofia trasmessa ai ragazzi. Poi ci sono caratteristiche e ognuno deve essere messo in campo per le sue caratteristiche. Qualcuno dovrò adattarlo comunque in difesa, sceglierò la miglior cosa che posso fare sulla carta. Sto cercando di far sì che i ragazzi scendano in campo con l’autostima che serve per giocare con l’Inter. Si dice che in queste partite non c'è nulla da perdere, ma per noi è una partita in cui abbiamo da perdere, è un momento particolare e dobbiamo provare a strappare punti importanti. Abbiamo qualcosa da perdere e quindi dobbiamo provare a fare la gara e probabilmente più faremo la gara e meno subiremo. Dovremo avere personalità e intraprendenza che sto provando a trasmettere ai ragazzi, non come nel primo tempo di domenica dove la tensione ha fatto sì che i ragazzi non si esprimessero nel migliore dei modi”.

Bloccare gli uno contro uno dell'Inter potrebbe essere una chiave?

“L’Inter penso sia la rosa più forte del campionato. Conosco i calciatori e l’allenatore, sono di indubbio valore. Quando affronti queste partite cerchi di occupare le zone che possano limitarli. Hanno avuto qualche problema di continuità, mi auguro possano averle anche venerdì (ride, ndr), ma sta a noi metterli in difficoltà con i miei ragazzi. Se facciamo una partita solo difensiva sarà difficile portare a casa il risultato, quindi sta a noi fare la gara e provare a metterli in difficoltà. Ho letto che potrebbero fare turnover, ma se non gioca Romelu Lukaku c'è Edin Dzeko e la qualità non si abbassa. Hanno una rosa di grande valore, ma sono convinto che daremo battaglia e giocheremo con personalità, fino al 95esimo provando a dargli filo da torcere. La cosa che mi è piaciuta in queste due partite è che nonostante il risultato, sia a Udine dove eravamo sotto, sia col Verona, abbiamo provato a vincere fino alla fine. È un aspetto importante".